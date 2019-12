Roma, Cetin: «Mi aspetto di giocare di più. Fonseca si fida di me, avrò altre occasioni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra Mert Cetin, ma in quelle in cui Fonseca gli ha dato fiducia il centrale è riuscito a non deludere. Fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva di Petrachi, il turco ambisce a ritagliarsi un posto da titolare in rosa nei prossimi anni: «Posso dire che il primo periodo qui a Roma non è stato male perché ho giocato quattro partite dove sono arrivate quattro vittorie. Penso che sia statisticamente buono, ma questo non è abbastanza, ovviamente no. Spero che Fonseca mi faccia giocare ancora e cercherò di fare ancora meglio», ha detto il difensore in un’intervista a Dha. Nel complesso la Roma ha chiuso una prima parte di stagione al quarto posto e accedendo ai sedicesimi di Europa League: «Non posso dire che all’inizio sia andata bene in campionato: abbiamo iniziato con tre pareggi per poi avere un trend di vittorie e sconfitte, ma abbiamo avuto un andamento buono nell’ultimo periodo. Siamo in una buona posizione in classifica, occupiamo il quarto posto e vogliamo concludere il campionato tra i primi quattro e andare in Champions League: questo è il nostro primo obiettivo. Ci sono squadre forti davanti a noi come Juventus, Inter e Lazio, ma il nostro obiettivo rimane quello di finire il campionato tra le prime quattro. Posso dire che la prima parte di stagione è stata buona per noi». Cetin appare determinato nonostante la giovane età il trasferimento in un nuovo paese completamente diverso dalla Turchia: «Mi sono trasferito a Roma e il mio primo obiettivo è quello di trascorrere qui molti anni. Voglio raggiungere grandi successi con la maglia della Roma. Accadranno cose belle. Fonseca? Penso che il rapporto tra noi sia buono perché sento che si fida di me. Quando mi schiera come terzino destro non voglio deludere la sua fiducia. Posso giocare dove serve, dove c’è spazio. Voglio sfruttare al meglio le occasioni che mi si presentano. Sono sicuro che avrò altre possibilità che dovrò sfruttare al meglio. Darò tutto me stesso».