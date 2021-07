Roma, cena di squadra da brividi: tutti in piedi a cantare l’inno. E Mourinho fa il video da milioni di views

Martedì 13 Luglio 2021, 22:58 - Ultimo aggiornamento: 23:05

Josè Mourinho è venuto a Roma per cambiare la mentalità e rendere il club vincente. Se per la seconda parte ci sarà ancora da aspettare, per la prima cominciano già a vedersi dei risultati: questa sera la squadra era radunata all’interno del centro sportivo di Trigoria (sede del ritiro) e durante la cena il team analyst Giovanni Cerra (romano e romanista) si è alzato in piedi sulla sedia e ha intonato l’inno della Roma. Inizialmente tutti i calciatori lo hanno seguito cantando e sventolando in aria dei tovaglioli quasi a volere riprodurre una panolada, poi, l’entusiasmo è dilagato. I primi a seguirlo sono stati Pellegrini, Dzeko, Mancini ed El Shaarawy e successivamente tutta la squadra si è ritrovata in piedi abbracciata a cantare “Roma Roma Roma”.

Una scena da brividi - raccontano da Trigoria - che non si vedeva da tempo e che ha unito ancora di più il gruppo. Il video è stato postato quasi immediatamente sull’account Instagram di Josè Mourinho con la didascalia: «Senza parole». Il filmato in pochi secondi ha conquistato migliaia di like e raggiunto milioni di visualizzazioni diventando virale, non solo tra i tifosi della Roma ma anche tra tutti gli appassionati di calcio.