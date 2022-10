Roma, infortunio Celik: rischia un lungo stop. Paura per il legamento del ginocchio

Minuto tre di Roma-Real Betis: Mancini entra, per errore, con il piede a martello sulla tibia destra di Celik e il turco è costretto a lasciare il campo. Un harakiri che rischia di complicare la vita a José Mourinho: «Per esperienza penso che avremo cattive notizie», ha detto ieri il tecnico. E il giocatore interpellato all’uscita dello stadio mentre zoppicava ha rivelato: «Sto male». Il timore è che possa essersi fratturato qualcosa o peggio lesionato qualche legamento del ginocchio. Saranno gli esami strumentali a dare una risposta più certa.

La maledizione dei terzini

Fatto sta che la maledizione dei terzini continua a colpire Trigoria. Il primo ad avere problemi muscolari quest’anno è stato Zalewski, poi Karsdorp si è rotto il menisco e adesso il nuovo arrivato Celik potrebbe stare fermo per diversi mesi. Gli unici reduci sono Spinazzola e il polacco, due esterni sinistri. Leo, tra l’altro, ha subito la rottura del tendine d’Achille rimediata durante l’Europeo del 2021. Insomma, i terzini a Trigoria non hanno vita facile, una maledizione che va avanti ormai da qualche anno e cha colpito Mario Rui (lesione del legamento crociato), Florenzi (legamento crociato due volte), Luca Pellegrini (legamento crociato), Zappacosta (legamento crociato), Karsdorp (legamento crociato) e Calafiori (rottura del crociato anteriore, del crociato posteriore, del collaterale mediale esterno ed interno, dei due menischi, infrazione dei condili e del piatto tibiale).

Le opzioni di Mourinho

Senza Celik, gli unici due esterni difensivi a disposizione sono Spinazzola e Zalewski, il polacco può adattarsi a destra mentre l’azzurro dovrà fare gli straordinari a sinistra. L’alternativa potrebbe essere El Shaarawy che in passato è stato anche impiegato in una posizione più difensiva. La certezza è che Mourinho dovrà rimandare gli esperimenti di difesa a quattro perché con i terzini contati, e che hanno evidenti caratteristiche offensive, appare complicato e pericoloso giocare con un centrale in meno.