Calciomercato Roma, chiuso l'accordo per Celik: al Lille 7 milioni. Arriverà la prossima settimana

La Roma ha chiuso l’accordo con il Lille per Zeki Celik. Il terzino destro arriverà a Roma la prossima settimana prima del raduno del 5 luglio. Comincerà la preparazione con la Roma grazie all’accordo trovato con i francesi sulla base di 7 milioni. Il giocatore firmerà un contratto di 5 anni a 2 milioni a stagione. Celik è un esterno basso con caratteristiche offensive e una buona fisicità, può giocare sia nel 3-4-2-1 come esterno destro di centrocampo, sia come come terzino nel 4-2-3-1. Partirà riserva di Karsdorp o si alternerà con l’olandese durante tutta la stagione che prevede più di 50 partite. Di origini turche, ha vinto la Ligue One con il Lille lo scorso anno diventando un elemento determinante nella squadra di Galtier, quest’anno invece ha totalizzato 40 presenze tra Ligue One, Champions e Coppa di Francia segnando tre gol e totalizzando tre assist. Celik è arrivato al Lille nel 2018 grazie a un attento lavoro di scouting che lo ha notato quando giocava nell’Istanbulspor. Intanto, è atteso per domani mattina alle 9.30 all'aeroporto di Fiumicino l'arrivo di Svillar, il secondo portiere ingaggiato dal Benfica in Primavera.

