Roma, è arrivato Celik: visite mediche e firma. Sarà a disposizione di Mourinho

Nel primo pomeriggio è atterrato a Roma il nuovo acquisto Zeki Celik prelevato dal Lille per 7 milioni. Giacca blu, t-shirt bianca, ha posato per i cronisti prima di entrare su un’auto della società. Il terzino destro si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore e firmerà il contratto che lo legherá ai giallorossi per i prossimi 5 anni.

Celik è un esterno basso con caratteristiche offensive e una buona fisicità, può giocare sia nel 3-4-2-1 come esterno destro di centrocampo, sia come come terzino nel 4-2-3-1. Classe ’97 di origini turche, ha vinto la Ligue One con il Lille lo scorso anno diventando un elemento determinante nella squadra di Galtier, quest’anno invece ha totalizzato 40 presenze tra Ligue One, Champions e Coppa di Francia segnando tre gol e totalizzando tre assist. È nel giro della nazionale turva dove ha fatto tutta la trafila partendo dall’Under 16.