Roma, ecco il nuovo Cda: Dan Friedkin il presidente, Ryan il vice

Ultimo aggiornamento: 20:21

Si è riunita questo pomeriggio l’assemblea dei soci di As Roma presso la sede di via Tolstoj che ha confermato Dan Friedkin come presidente del Consiglio di Amministrazione, nella riunione.L’assemblea, su proposta degli azionisti Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding SpA, ha inoltre determinato in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in tre esercizi la durata del rispettivo mandato. Ecco la lista dei membri del nuovo CdA:(Presidente),, Guido Fienga, Marcus Arthur Watts, Eric Felen Williamson III, Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini.Al termine dell’Assemblea si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha preso atto della nomina di Thomas Dan Friedkin quale presidente e ha nominato Ryan Friedkin quale vicepresidente del CdA.Sono stati inoltre confermati Guidocome amministratore delegato della Società e il Comitato Esecutivo composto da Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Guido Fienga, Marcus Watts ed Eric Williamson.