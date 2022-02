Cassano attacca Mourinho: «È un disastro. Porta la squadra allo sfinimento, deve evolvere»

«Mourinho assegna colpe a tutti tranne che a lui. È un disastro». Antonio Cassano spara a zero sull’allenatore della Roma reduce da una serie di risultati negativi e dall’eliminazione dalla Coppa Italia: «Trova sempre pretesti: dagli arbitri ai rigori. Assegna colpe a tutti tranne che a lui. La verità è che il calcio è andato avanti e se non ti evolvi sei fermo. E se non ti evolvi meglio che fai come Ferguson, che ha alzato le mani e si è fermato. E a Roma, che è un frullatore, puoi fare un miracolo se sei il Mourinho di qualche anno fa, non quello del Tottenham», ha detto l’ex attaccante live su Twitch sulla 'Bobo Tv'. Fantantonio non fa sconti: «Se dice in conferenza stampa che il Sassuolo è più forte della Roma è preoccupante. Già butti i giocatori nella m… e getti benzina sul fuoco. l primo mese era entusiasta con qualche idea, poi è tornato quello del Tottenham senza idee né un progetto. Non sappiamo dove vuole portare questa squadra. Ha sempre avuto empatia con i giocatori, ora sta portando il gruppo allo sfinimento mentale e fisico. Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l'avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi». In chiusura non manca il parallelo con la Lazio di Sarri: «Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi. Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. A livello di idee la Lazio è molto più avanti della Roma».

