Roma, la carica di Florenzi: «Una sconfitta è inutile se non insegna qualcosa»

Alessandro Florenzi traccia la via da seguire dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta per 2-0. Il capitano della Roma, che ha ereditato la fascia da De Rossi, infonde coraggio all’ambiente in vista del match di domenica contro il Lecce (ore 15): «C’è ancora tanto da lavorare, tutti insieme. Una sconfitta è sempre un dispiacere, ma se non insegna qualcosa è anche inutile. Ricominciamo da oggi a imparare come riprendere la nostra strada, nell’unico modo che conosciamo: il lavoro sul campo». Prima della sosta per le nazionali i giallorossi avranno un calendario piuttosto semplice: oltre al match contro gli uomini di Liverani, giovedì 3 ottobre sarà serata di Europa League contro il Wolfsberg, mentre domenica 6 la Roma ospiterà all’Olimpico il Cagliari (ore 15). Ultimo aggiornamento: 14:50





