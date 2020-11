Roma Cares presenta “Amami e basta”: le mogli dei calciatori in un calendario contro la violenza di genere

Questa mattina Roma Cares e Roma Capitale hanno lanciato “Amami e Basta” una campagna di sensibilizzazione in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre il 25 novembre. Il progetto prevede la realizzazione di un calendario che vedrà protagoniste le mogli o compagne dei giocatori giallorossi e ha l’obiettivo di contrastare la violenza di genere. Durante la presentazione in Campidoglio è intervenuta Amra Dzeko, moglie del bomber bosniaco della Roma: «Sono cinque anni che vivo a Roma e osservo l’attività che Roma Cares svolge. Quando il responsabile di Roma Cares mi ha chiesto di aiutarlo a portare avanti questa campagna contro la violenza sulle donne, mi sono sentita in dovere di rispondere presente. Come madre ho ritenuto giusto spendermi per questa nobile causa, che non solo condivido, ma propongo come moglie del capitano della Roma a tutte le donne e agli uomini di sostenerla. Spero di toccare le coscienze e iniziare a cambiare le cose». Accanto alla sindaca Virginia Raggi anche il Ceo giallorosso Guido Fienga: «Abbiamo notato estrema sensibilità nelle famiglie dei nostri giocatori. Le mogli e le compagne hanno sviluppato il progetto. Abbiamo sfruttato l’occasione del calendario per poter riflettere su un tema che il lockdown ha reso più evidente. Le mogli dei nostri giocatori che io chiamo le nostre campionesse, hanno immediatamente aderito e collaborato all’ideazione dell’idea. Lo scopo è quello di dare eco e visibilità alle iniziative per aiutare le donne. Si vuole fornire supporto economico alle donne per emanciparsi, così da dargli una libertà importante».

Grazie alla firma di un protocollo d’intesa tra la fondazione del Club e l'Amministrazione Capitolina, il ricavato delle vendite sarà interamente devoluto all’attivazione di percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne attualmente accolte presso diverse strutture della Città o in carico ai centri antiviolenza e ai servizi sociali di Roma Capitale. A supporto dell’iniziativa, inoltre, il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri metterà a disposizione il numero antiviolenza e stalking 1522.

Durante il suo intervento la sindaca Virginia Raggi ha aggiornato sulle evoluzioni riguardanti il progetto stadio della Roma: «Sullo stadio siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni con la Regione Lazio e abbiamo trovato una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra». Sulla campagna, invece, ha commentato: «Iniziativa lodevole della Roma di contrasto alla violenza sulle donne. Questo calendario è un progetto importante che vuole sensibilizzare su questo tema".

© RIPRODUZIONE RISERVATA