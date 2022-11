Roma Cares, panchine rosse nei municipi per combattere la violenza sulle donne

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, proseguono le attività di “Amami e basta”, campagna di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne creata da Roma Cares. La nuova tappa ha visto l’installazione di cinque panchine rosse in questi Municipi di Roma: il IV, il VI, il VII e il IX. Nei prossimi mesi, l'iniziativa proseguirà fino a coprire ogni Municipio della Capitale. La panchina rossa ha una forte valenza simbolica in questa giornata dedicata alle donne vittime di violenze e intimidazioni: ci ricorda la fondamentale importanza dell’ascolto e del dialogo. All'iniziativa del club hanno aderito le mogli e le compagne dei giocatori della Prima Squadra, rinnovando il proprio sostegno alla campagna di sensibilizzazione. Inoltre, nella giornata di venerdì 25 novembre, il club rappresentato dal Sustainabily & Community Relations Department Director, Francesco Pastorella, ha preso parte presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio ad una mattinata di confronto dedicata al ruolo delle imprese nel proporre iniziative a supporto dei percorsi di uscita dalla violenza.