Roma Cares e Pallotta donano 100 mila euro allo Spallanzani: «Siete i nostri eroi»

Bel gesto del presidente della Roma James Pallotta che ha scelto di donare ben 50.000 euro all’ospedale della Capitale Lazzaro Spallanzani nell’ambito della nuova campagna per sostenere la lotta contro il Covid-19. Altri 50.000 euro sono arrivati all’istituto delle malattie infettive in prima linea contro questa battaglia da pare della fondazione giallorossa Roma Cares, inoltre, è stata aperta una raccolta fondi alla quale potrà partecipare chiunque abbia voglia di fare una donazione. Tutta la somma raccolta sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature cliniche per assistere e curare i contagiati.

Ultimo aggiornamento: 14:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA