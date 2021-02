Roma Cares, domenica il secondo torneo di padel "Amami e Basta" per dire stop alla violenza sulle donne

Domenica 14 febbraio, in occasione di San Valentino, si svolgerà il secondo torneo di Padel “Amami e Basta”, organizzato da Roma Cares con la collaborazione di pù di 40 ASD attive sul territorio.

Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto in favore di programmi di sostegno alle donne vittime di violenza. In particolare verranno attivati percorsi di formazione finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro delle donne attualmente accolte presso diverse strutture della Città o in carico ai centri antiviolenza e ai servizi sociali di Roma Capitale.

Il torneo avrà inizio alle 10:00, presso il Centro Sportivo HILL 23. Si sfideranno una serie di coppie composte da volti noti dello spettacolo tra i quali Teo Mammucari e Jimmy Ghione. In qualità di testimonial saranno presenti le calciatrici dell’AS Roma Giada Greggi e Claudia Ciccotti.

Le attività di supporto partiranno entro la fine del mese di febbraio attraverso una serie di passi necessari concordati con l'Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con lo scopo di guidare le donne ospitate nelle strutture verso la scelta del percorso di formazione al lavoro più idoneo alle proprie caratteristiche.

