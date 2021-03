Roma Cares, Amra Dzeko e Betty Bavagnoli al Colosseo per dire stop alla violenza sulle donne

Proseguono le iniziative messe in campo da Roma Cares per "Amami e Basta”, la campagna contro la violenza sulle donne lanciata a seguito del protocollo di intesa siglato dalla Fondazione con Roma Capitale.

In occasone dell'International Women's Day, Betty Bavagnoli, Amra Dzeko e Annamaria Serturini si sono sfidate a biliardino all'ombra del Colosseo.

Roma Cares è impegnata da tempo nel supporto alle donne vittime di violenza: la Fondazione ha messo a disposizione una serie di corsi di formazione al mondo del lavoro.

All'evento, che segue il lancio di #ChooseToPlay, hanno preso parte anche la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi e la direttrice raccolta fondi di Medici Senza Frontiere, Annalaura Anselmi, oltre all'attore Francesco Arca.

Ha commentato l'iniziativa il direttore di Roma Department, Francesco Pastorella: «La campagna di Amami e Basta non rispondeva a un progetto estemporaneo e non si è esaurita con il lancio del calendario che ha visto protagoniste le nostre testimonial speciali: con eventi come questo vogliamo dare forza e continuità alla lotta alla violenza sulle donne, che purtroppo continua a essere un fenomeno di stretta attualità».

