Va all'Italia Lnd la 13.ma edizione del torneo interrnazionale giovanile Roma Caput Mundi. La Rappresentativa under 17 della Lega Dilettanti ha vinto, ancora una volta, il "derby" con la appresentativa U17 del Lazio, grande protagonista di questo torneo, nel quale ha tenuto testa alle Nazionali giovanili di Kosovo e Malta, oltre che alla selezione Nazionale dei Colleges inglesi.Nella finale giocata a Ostia, il Lazio è stato in partita fino all'ultimo, mettendo in difficoltà l'Italia, che dopo un primo tempo molto equlibrato, subisce il gol di capitan Iannoni, più lesto di tutti a spingere in rete un pallone danzante nell'area piccola dell'Italia. Il Lazio di Marco ippoliti ha anche sfiorato il raddoppio, con una conclusione di Alessandro Berardelli, attaccante mandato in campo dal tecnico nella ripresa, che doveva avere più incisività.Dal possibile 2-0 all'uno a uno, secondo la classica regola non scritta del calcio, e l'Italia trova il pareggio con Watchler, lasciato libero di colpire di testa nell'area laziale.Il colpo fa male ai ragazzi di Ippoliti, che otto minuti dopo subiscono anche la seconda rete, con un'altra distrazione difensiva, che consente a Ferrate di intervenire, ancora di testa, indisturbato in area e battere di nuovo un Pinna che, stavolta, non ha potuto opporsi agli avversari, com'era invece successo contro l'Inghilterra. Nel Lazio ha poi prevalso la stanchezza (giocate 4 gare in cinque giorni) e un po' di nervosismo, generato da un direttore di gara, Lupinski di Albano, che è mancato nella gestione dei cartellini (Martinelli, ex Savio, meritava il secondo giallo per un mani volontario in area) che ha pesato un pò su bilancio della partita.Lnd (4-3-3): Burigana; Shiba, Chiti, Ferrante, Santagata (23'st Wachtler); Blando, Petricci, Macaione (5'st Cicconetti); Pasinato (17'st Alfano), Martinelli (27'st Palmiero), Buongarzoni (40'st Salomone). A disp. Chiesa, Keber, Fermani, Marongiu. All. De Patre.Lazio (4-3-3): Pinna; Palmarucci, Santoni, Celesti, Marini (18'st Berardelli); Orsili, Iannoni, Miola; Spoletini (9'st Montesi), Finucci (30'st Ndoj), Ruggiero. A disp. Haimana, Bellumori, Fabrizi, Francisci, Gejka, Nappi. All. IppolitiArbitro: Lupinski di AlbanoReti: 13'st Iannoni, 28'st Wachtler, 36'st FerranteNote: ammoniti Martinelli e Finucci. Spettatori 300 circa. Angoli 4-2 per Under 18 Lnd.