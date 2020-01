Roma, Capodanno al Tre Fontane davanti a 2000 tifosi. Fonseca: «Insieme possiamo vincere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È festa per i tifosi della Roma allo stadio Tre Fontane dove questo pomeriggio alle 15 è andato in scena il primo allenamento dell’anno dei giallorossi davanti a 2000 persone. Tribune gremite e biglietti andati sold out già da due settimane per dare l’imbocca al lupo in vista del nuovo anno alla squadra giallorossa. Alla foto di rito hanno partecipato anche gli infortunati Kluivert, Pastore, Santon e Cristante (Zappacosta rientrerà domani): lo scatto della squadra è avvenuto a centrocampo con i tifosi sullo sfondo. In tribuna anche le famiglie dei calciatori (presente il papà di Zaniolo, la moglie di Mkhitaryan) e la famiglia di Fonseca con al seguito il piccolo figlio del tecnico di appena 10 mesi. La partitella finale è terminata 0-0 con un rigore sbagliato da Mkhitaryan e un discorso del tecnico: «Siamo molto contenti di farvi gli auguri in questo momento. A nome della società e della squadra vi ringraziamo per il calore e supporto. Siete sempre fantastici con la squadra e club, con coraggio e forza speriamo che sarete orgogliosi di noi come noi lo siamo di voi. Tutti insieme siamo più forti e tutti insieme possiamo vincere. Forza Roma».