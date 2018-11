Roma, cambiando i tridenti il risultato non cambia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoUDINE Come dire: scambiando l’ordine dei tridenti, il risultato non cambia. O se cambia, è davvero di poco. In partena: Kluivert a destra, Schick al centro, El Shaarawy a sinistra, male, molto male il risultato. Poi, Under a destra, Dzeko al centro e sempre El Shaarawy a sinistra, invece così e così, tendente al male la soluzione disperata. Nero prima, grigio scuro dopo. E’ cambiato poco. La Roma incassa l’ennesima sconfitta numero quattro in campionato, cinque in stagione (nel dopo sosta sono due su tre) e torna nella Capitale con l’ennesima prestazione mortificante. I tridenti stavolta sono l’emblema dell’inconsistenza della squadra, che arriva a fatica sulla trequarti e poi non ha il cambio di passo per l’affondo, non ha la giocata finale, non un guizzo. Piattume e basta. Prevedibilità da mangiare anche per una squadra che non vinceva da sette partite come l’Udinese. A questo punto non c’è Dzeko o Schick che tengano, non c’è lo sgambettio di Kluivert che faccia la differenza, né gli alti e bassi di El Shaarawy ad accendere il motore. Possibile che tutto dipenda dall’ormai annosa assenza di Perotti? Non lo crediamo, come non crediamo che Pastore avrebbe capovolto la situazione. Forse dipende dalle idee tattiche e dalla sopravvalutazione di certi giocatori che, a questi livelli e nella loro acerba età, non riescono a inserirsi per incidere. Campioni in divenire, non in essere. Forse sta qua il grosso del problema.