Roma, ecco il calendario di Europa League con date e orari: la prima in trasferta (vietata ai tifosi)

Dopo il sorteggio di ieri d’Europa League in cui la Roma è capitata nel girone G assieme Slavia Praga, Sheriff e Servette, è finalmente uscito il calendario delle partite in casa e in trasferta. La prima esterna sarà vietata ai tifosi giallorossi per via dei fatti accaduti all’aeroporto di Budapest contro l’arbitro Anthony Taylor. Si comincia il 21 settembre alle 21 contro lo Sheriff a Tiraspol (Moldavia). Il 5 ottobre sarà il turno del Servette all’Olimpico (ore 21), il 26 dello stesso mese arriverà a Roma lo Slavia Praga. Due partite a novembre: una 9 sempre contro lo Slavia ma in trasferta (ore 18.45) e il 30 in Svizzera con il Servette (ore 21). Il girone si chiuderà il 14 dicembre all’Olimpico contro lo Sheriff (18.45).

Il calendario

1°: Sheriff-Roma (21 sett. h 18:45)

2°: Roma-Servette (5 ott. h 21)

3°: Roma-Slavia Praga (26 ott. h 21)

4°: Slavia Praga-Roma (9 nov. h 18.45)

5°: Servette-Roma (30 nov. h 21)

6°: Roma-Sheriff (14 dic. h 18:45)