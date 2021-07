Roma, Alex Telles al posto di Spinazzola? Focus sul calciomercato

Mercoledì 14 Luglio 2021, 15:25

Priorità Roma, sostituire Spinazzola. Dopo l'infortunio del giocatore azzurro in Nazionale, il club giallorosso è ancora alla ricerca dell'uomo giusto per la fascia sinistra. Tra i nomi che sono saltati fuori nelle ultime settimane, c'è anche quello di Alex Telles, giocatore brasiliano di proprietà del Manchester United. La Roma, in questo momento, starebbe proprio valutando l'ipotesi del prestito del terzino sinistro. Una possibilità concreta per la quale però si attende l'ok dello United. La questione rimane ancora aperta, dunque, ma il nodo potrebbe sciogliersi già nei prossimi giorni. In questo video le ultime news sul calciomercato della Roma.