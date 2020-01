La Roma vince a Bari, passa la Fiorentina sul campo dell'Orobica

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Roma straripante. E finalmente, Betty Bavagnoli, sembra aver trovato la migliore formazione possibile. Quella che le garantisce enorme qualità a centrocampo - con Andressa e Giugliano insieme, due che danno del tu al pallone - e cinismo davanti. Il 3-0 sul campo della Pink Bari è un chiaro segnale al campionato. La Roma c'è. Eccome. E adesso sotto con Milan e Fiorentina, due partite che possono indirizzare in maniera definitiva la stagione. Ad aprire le marcature è stata Agnese Bonfantini. Palla filtrante di Andressa e diagonale della giovane attaccante giallorossa. Poi è arrivata la solita sassata di Manuela Giugliano che non ha lasciato scampo all'estremo difensore della Pink. Un recupero fondamentale per Bavagnoli quello della centrocampista. La sua assenza è pesata e la sua qualità, nello scacchiere tattico giallorosso, è fondamentale. Nel secondo tempo poi la zampata della francese Thomas ha chiuso la sfida. Roma bella. Vincente. E che continua nel suo percorso di crescita.Vittoria netta della Fiorentina, sempre in trasferta, sul campo dell'Orobica (1-4). La doppietta di Mauro, in avvio di partita, ha indirizzato la contesa. Le padroni di casa hanno provato a riaprirla con la rete di Muya. Poi, nella ripresa, è venuta fuori l'esperienza delle ragazze di Cincotta che hanno affondato i colpi decisivi con De Vanna e Lazaro.Pareggio senza reti tra Inter e Florentia. Poche emozioni. E nerazzurre che non riescono a cambiare marcia nel corso della stagione. Le toscane invece, nonostante il cambio in panchina e l'assenza di Kelly, sono riuscite a portare a casa un punto importante che muove la classifica.In attesa di Milan e Juve che giocheranno domani, nell'ultima gara di giornata il Sassuolo ha strapazzato l'Hellas Verona. 4-1 il finale per le ragazze di Piovani grazie alla tripletta di Ferrato e la solita marcatura di Daniela Sabatino. Inutile, per le ospiti, il gol di Sofia Cantore.