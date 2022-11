Roma Calcio Amputati, un sogno che diventa realtà

Parola d’ordine: “sport è inclusione”. Titolo ad hoc per l’Open Day che apre la stagione calcistica della ASD Roma Calcio Amputati, squadra fondata dal guerriero e sognatore Arturo Mariani. Ventotto anni, grande spiritualità mista ad un coraggio e una forza d’animo senza paragoni, Arturo è “un ragazzo in gamba” - come ama spesso ironizzare -, sempre affiancato dal presidente della società sportiva, suo papà Stefano, il primo tra i sostenitori di un nobile progetto che vede tornare a correre dietro ad un pallone, i tanti sogni interrotti di molti atleti che, in questa speciale squadra dalle tinte giallorosse, tornano a galoppare veloci come il vento e ancora di più. Lo sanno bene anche i campioni ed idoli dei romanisti Simone Perrotta e Max Tonetto che, con la loro Jem’s Soccer & Futsal Academy – realtà molto attiva sul territorio tra Roma e Ostia, fondata e diretta insieme all'amico Gianluca Caruso -, hanno ospitato con partecipazione l’evento sportivo, confermando il grande sostegno mostrato sin dal principio al percorso di Mariani e i tanti atleti che animano la Roma Calcio Amputati.

Un sostegno che si materializza ancor più nelle parole del campione del mondo Perrotta che, afferma: «Lo sport a qualsiasi livello è inclusivo ma da qui oggi parte un messaggio fortissimo attraverso le singole storie di ognuno di questi ragazzi. Questo progetto va nella direzione giusta, quella di un totale spirito di inclusione alimentato da una sincera voglia di giocare a calcio e di non smettere, nonostante tutto, nonostante le difficoltà» - sostiene l’ex giallorosso che, continua - «Potremmo fare sempre molto di più per accettare situazioni come queste, che donano a ragazzi che magari non hanno la possibilità di farlo, di tornare a giocare. Ma per farlo al meglio ci vogliono le strutture. Se per i bambini che eravamo, bastava scendere in strada con due zaini a far da pali, per questi ragazzi è necessario avere i giusti accorgimenti e le adeguate strutture che lo rendano sempre più possibile e non più così speciale», ha concluso Perrotta.

Il disegno sportivo e inclusivo di Arturo ha travalicato anche i confini nazionali, trovando il benestare del Principe Alberto Di Monaco che, attraverso le parole di Antonio Imeneo, ha inviato il suo personale patrocinio alla squadra capitanata dal ventottenne romano e sostenuta anche dall’AS Roma, di cui invece si è fatto portavoce Francesco Pastorella, portando in dono un simbolo importante come la maglia ufficiale del campione Paulo Dybala e i saluti della prima squadra giallorossa. Un premio prezioso da donare al termine di una mattinata unica, che ha dispensato emozioni profonde come solo il calcio sa donare e che hanno assunto proporzioni ancor più ampie, anche grazie alla presenza di mister Sauro Cimarelli e agli sportivi e sportive dell’ASDD Roma Calcio Non Vedenti, altra importante realtà che da anni scende in campo restituendo ai ragazzi e alle ragazze che vi fanno parte, quella luce di cui sono privi.

E così Arturo aveva un sogno che, proprio grazie allo sport, è cresciuto un giorno dopo l’altro divenendo una concreta realtà, in funzione di un altro sogno ben più grande, quello di un mondo nuovo e più a misura di tutti, in cui il termine "disabilità" lasci definitivamente il posto alla parola "proAbilità", appositamente coniata per frantumare del tutto quelle barriere sociali, fisiche ed architettoniche di cui si è ancora troppo spesso ostaggi. Per questo è stata presentata l’inedita Academy ProAbile, una vera e propria costola della Roma Calcio Amputati, il cui inizio è stato salutato in Via del Fosso di Dragoncello, da tanti ex protagonisti del calcio e del mondo dello spettacolo. Dagli ex giocatori Alessandro Battisti e Ubaldo Righetti fino al veterano Luciano Tessari e poi il calciatore freestyler Dario Piantadosi, a sua volta responsabile di Opes Italia e fondatore della SCF Scuola Calcio Freestyle, che insegna ai più piccoli a creare magie col pallone tra i piedi. Sugli spalti si vede anche l’ex giavellottista Emanuele Florio giunto insieme alla campionessa di kickboxing Elena Pantaleo, attesa in Turchia tra pochi giorni per combattersi il titolo dei Campionati Europei. E proprio la lottatrice ha dichiarato a Il Messaggero: «La prossima settimana sarò ad Antalia per difendere il titolo di Campionessa nei ‘Meno 65 kg’ e per questo non posso giocare. Ma non potevo mancare, anche per prendere ispirazione da questa forza incredibile che hanno questi atleti» - ha affermato Pantaleo che, ha poi aggiunto - «Questi ragazzi sono bravissimi e molto forti. Provo ammirazione per la gestione di un tale sforzo fisico, con un lavoro di spalle assurdo combinato al tipico sforzo di gambe del calcio. Auspico un’unione tra CIO e il CIP - (Comitati Italiani, rispettivamente Olimpico e Paralimpico) -, con diverse categorie per i proAbili come in tutti gli sport. E questo dovrebbe essere la base e poi, penso che ogni sportivo dovrebbe sostenere realtà simili dal valore inestimabile».

Non mancano le istituzioni e gli enti di settore, con la Regione Lazio rappresentata da Roberto Tavani, delegato Presidente allo Sport e l’Assessore Alessandro Onorato per Roma Capitale che, ha dichiarato «È stato un grande onore poter giocare con la ASD Roma Calcio Amputati. Li ringrazio perché rappresentano la parte più alta, pura e bella dello sport e sono una costante lezione di vita per tutti noi. Rompiamo tutte le barriere». In campo anche Leonardo Bocci, in pausa dal suo spettacolo teatrale, mentre scherza con l’amica e attrice Paola Pessot e il regista Daniele Frontoni, da sempre attento al tema “sport e disabilità” con cortometraggi firmati insieme all’autore Valerio Molinaro. Palleggia a bordo campo in attesa di entrare, anche l’ex coach Mauro Bencivenga insieme al pugile Emanuele Blandamura e al Presidente del Comitato Paralimpico Marco Iannuzzi, a cui è seguito l’arrivo di Rodolfo Pisa di Monterosa, in rappresentanza del noto brand sportivo a tre fasce che ha firmato le maglie degli speciali atleti giallorossi.