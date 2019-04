Roma, le pagelle: Florenzi da applausi, è tornato il vero Pastore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mezza parata su tiro di Pavoletti. Poi, cala il sipario. Con lui media reti subite, 0,57 a partita, per la quarta volta porta inviolata (su sette gare da titolare). Se non altro è fortunato.Prestazione di cuore, sostanza eac intelligenza. Attacca bene e con continuità, difende con la stessa intensità. Stanco, alla fine. Ma applausi.Si divide Pavoletti (una volta se lo perde, ahi) e Joao Pedro con Fazio, per il resto va dove lo porta il cuore. Come sempre. Molti sperano non vada dove lo porta la clausola.Gol, non gol: gol. Il comandante firma il vantaggio e allarga il passaggio alla Roma verso il (momentaneo) quarto posto. Si difende bene sul gioco aereo contro Pavoletti, cioè uno da 9 reti su 12 di testa (24 su 47 in totale).Qualche cambio di gioco prepotente, un paio di cross veri, diagonali difensive all’altezza. Fa quel che deve, anche di più, se consideriamo il gol (l’ottavo, è il suo record) finale.Da regista atipico, fa una discreta figura. Rischia di segnare un gran gol, con girata al volo di sinistro dal limite dell’area.Il solito, grazie. Un normalizzatore di qualità.Gli spunti su Luca Pellegrini sono quasi tutti vincenti, vedi quello per la rete di Pastore. Spavaldo, veloce. Un pomeriggio pieno di tante cose.Non gli si può dire che non sappia fare gol, questo è il terzo (e ne sfiora un altro prendendo la traversa), sempre sotto la Nord. La gamba non può volare, ma pure questo - vista la perenne assenza - era scontato; il piede ce l’ha, ma si sapeva. E’ la sua partita: ritmi bassi e motivazioni avversarie ridotte al minimo. Va rivisto in altre situazioni. Ma intanto, un ben tornato lo merita tutto. Esce tra gli applausi.Non fa centro ma è solo un caso e merito di Cragno. Distribuisce idee in ogni zona del campo, pronto al dialogo d’alta qualità con tutti. Splendida la finta assist per Pastore, che però colpisce la traversa.Parla la stessa lingua calcistica di El Shaarawy, si mette, come sempre, a fare il trequartista, mandando dentro un po’ tutti. Prestazione in surplace, fallendo un paio di limpide occasioni gol.Si accende all’improvviso, serve un assist al bacio per Dzeko.Riesuma Pastore e alla fine ha ragione, la Roma vince e soffre davvero poco.Direzione senza sbavature.