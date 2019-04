Ultimo aggiornamento: 17:27

Roma e Cagliari si affrontano in una partita di fondamentale importanza soprattutto per i giallorossi, rientrati nel vivo della lotta per il quarto posto finale e passati indenni dalla difficile trasferta di San Siro della scorsa settimana con l'Inter, 1-1 il risultato finale; i sardi, grazie alla vittoria di 7 giorni fa sul Frosinone con il rigore messo a segno da Joao Pedro, sono saliti a 40 punti conquistando di fatto la certezza di rimanere in Serie A anche per la prossima stagione.Ranieri sceglie di rilanciare Pastore, che giocherà da primo minuto nel ruolo che predilige quello di trequartista. L'argentino mancava dall'undici iniziale dalla funesta serata di coppa Italia a Firenze persa dalla Roma per 7-1.LE FORMAZIONI:ROMA: Mirante, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Pellegrini Nzonzi, Kluivert Pastore El Shaarawy, DzekoCAGLIARI:La Roma ha raccolto in casa 32 dei 55 punti che conta al momento in classifica dopo aver giocato all'Olimpico 16 match a fronte dei 17 disputati fuori; il Cagliari, insieme al Chievo, ha il peggior attacco fuori casa, solo 11 i gol fatti, e ha conquistato lontano dalla Sardegna Arena solo 10 dei 40 punti fatti finora. Gli isolani, infine, sui 38 precedenti giocati sul campo della Roma in campionato hanno vinto solo in 4 occasioni, a fronte di 15 pareggi e di 19 affermazioni dei capitolini.