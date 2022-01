Diretta Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sergio Oliveira dal 1', Felix e Zaniolo con Abraham

Chi per l'Europa, chi per la salvezza. Allo Stadio Olimpico va in scena un Roma-Cagliari che mette in palio 3 punti fondamentali in un momento chiave della stagione sia per i capitolini che per i sardi. La squadra di José Mourinho va a caccia di un successo in campionato che manca dal 18 dicembre 2021 (4-1 all'Atalanta) e punta a cancellare soprattutto la bruciante sconfitta contro la Juventus. I giallorossi ospitano un Cagliari invece rinvigorito dalle due vittorie consecutive (sulle tre totali in questa stagione) e che in qualche modo sta tentando di portarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione dopo una prima parte di stagione choc.

Segui la diretta di Roma-Cagliari

Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Pellegrini, Sergio Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham, Afena-Gyan. All.: Mourinho

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Altare, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro; Pavoletti. All.: Mazzarri

Dove vedere Roma-Cagliari

La gara tra Milan e Roma, in programma allo stadio San Siro, sarà visibile in esclusiva streaming su Dazn a partire dalle 18.00.