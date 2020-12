Roma-Cagliari 0-0 Diretta: Peres e Kumbulla titolari. Di Francesco recupera Walukiewicz

1' - Calcio d'inizio battuto dal Cagliari

Ultima sfida del 2020 allo Stadio Olimpico dove è in programma Roma-Cagliari. i giallorossi, reduci dalla brutta sconfitta di Bergamo, sono chiamati a reagire per non perdere contatto con la zona Champions. Fonseca restituisce una maglia da titolare a Kumbulla mentre a centrocampo torna Villar accanto a Veretout e a sinistra toccherà a Peres sostituire Spinazzola. Panchina per Pellegrini e Smalling con Cristante in difesa, mentre in porta viene confermato Mirante. L'ex Di Francesco recupera Walukiewicz e affida l'attacco al "Cholito" Simeone.

ROMA: Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.

CAGLIARI: Cragno; Ceppitelli, Godin, Walukiewicz, Zappa; Rog, Marin; Nandez, Joao Pedro, Lykogiannis; Simeone. All. Di Francesco.



