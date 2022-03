Roma, c'è un positivo al Covid: sta bene e in isolamento. Nel fine settimana contagiata la moglie di Veretout

Nuovo positivo in casa Roma. A comunicarlo il club attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale: «L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al Covid-19». La società ha fatto sapere che le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate e che il giocatore sta bene, ma in isolamento domiciliare. Per ragioni di privacy il club non ha fatto il nome del calciatore in questione.

José Mourinho, dunque, dovrà fare a meno di un elemento della rosa per la gara contro la Sampdoria di domenica prossima. Nel fine settimana un’altra positività ha sfiorato Trigoria, si tratta della moglie di Jordan Veretout che sabato sera ha festeggiato il suo 29° compleanno a Montecarlo. Sul suo account social, oltre a svelare di essere positiva Covid, ha anche pubblicato le foto della festa. Tutti gli invitati, Veretout compreso, erano senza mascherina, un’ostentazione che ha causato critiche e polemiche: «Tutti sapevano della mia positività e hanno voluto partecipare lo stesso», ha spiegato la moglie.