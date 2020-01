Roma, Bruno Conti: «Bravi Petrachi e Fonseca. A Trigoria ci sono le regole e in campo si vede»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due giorni dal big contro la Juventus, Brunoracconta lache si sta preparando a sfidare la corazzata bianconera. Una partita complicata in cui la squadraproverà a ritrovare la retta via dopo la sconfitta contro il: «Voglio fare i complimenti a Petrachi per i grandi professionisti che ha portato alla Roma e che Fonseca sta gestendo. Fino alla pausa hanno dimostrato cose importanti, qua a Trigoria ci sono delle regole e si vedono in campo, complimenti a Petrachi e Fonseca. A parte l’ultimo passo falso, la Roma sta disputando un grande campionato», ha detto l’ex ala romanista a Sky Sport. Ladiè in lotta conper il titolo, una squadra completa che, però, Conti non sembra invidiare: «Vedendo la rosa della Juventus mi viene da fare i complimenti a Petrachi. Il ds ha portato a Roma grandi professionisti. Il batibecco Ronaldo-Florenzi? A noi scivolano queste cose. Ci sono tanti piccoletti che dimostrano in campo quello che fanno fare come Messi, Xavi e Iniesta. E’ stato solo un piccolo battibecco, Florenzi da grande capitano che è ha sdrammatizza tutto». Impossibile non parlare di, l’atro nascente in continua ascesa ormai diventato titolare inamovibile: «Fonseca ha ottenuto cose importanti nonostante i tanti infortuni, guardate Mancini a centrocampo. Zaniolo ha grande voglia di dimostrare quelle che sono le sue capacità. Chiaramente il trequartista è un giocatore che, in fase di non possesso, può fare di tutto».