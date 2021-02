Roma-Braga dalle 21 diretta live: Fonseca cerca il pass per gli ottavi

C'è solo da mettere il punto esclamativo dopo il 2-0 dell'andata in Portogallo la settimana scorsa. La Roma di Fonseca cerca stasera all'Olimpico contro lo Sporting Braga il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Turnover mirato quello del tecnico portoghese in vista del Milan, che manderà in campo dall'inizio El Shaarawy e che punterà su Dzeko sulla prima linea. Per il resto scelte obbligate in difesa vista l'emergenza. A centrocampo spazio a Diawara dal primo minuto al fianco di Veretout.

APPROFONDIMENTI CALCIO Roma, con il Braga c'è Dzeko e poi Mayoral: la staffetta... CALCIO Roma, El Shaarawy riparte dall'Europa. «Ho più...

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All: Fonseca.

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Sequeira, Rolando, Tormena; Carlos, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Gaitam, Horta; Sporar. All.: Carvalhal.

ARBITRO: Ekberg (Svezia).

© RIPRODUZIONE RISERVATA