Zaniolo ha usato la testa per rispondere a Capello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zaniolo fa gol e si tappa le orecchie, le mostra. Come a dire: non sento i fischi, non sento le critiche, parlate pure io faccio quello che voglio, faccio quello che mi va, tanto per citare una canzone che piace tanto ai giovani. Ecco, Zaniolo è giovane e come tutti i giovani, sbaglia un po’ di più. Col tempo sbaglierà meno, è successo anche a Totti. Fabio Capello ha invitato il ragazzo Esposito a non seguire la strada di Nicolò. E apriti cielo, Ma che strada avrà preso mai Zaniolo? Quella che lo ha portato in una squadra, la Roma, che lo ha fatto esordire in Champions, lo ha fatto giocare titolare e lo ha mandato diretto in Nazionale. Strada sbagliata, allora? Non ci sembra. E quindi Capello che intendeva dire, forse sa qualcosa che non sappiamo. Zaniolo non ha risposto all’ex tecnico giallorosso, ha lasciato la parola alla mamma e al procuratore. Lui ha giocato al calcio e lo ha fatto pure bene, come spesso gli capita. Quanto ai comportamenti, ognuno pensi ai suoi. E poi - se qualcuno straparla - si tappi le orecchie.