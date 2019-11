Roma, rilasciati i tre tifosi giallorossi fermati prima del match con il Gladbach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tre tifosi della Roma fermati prima dell’inizio della partita con il Gladbach sono stati già rilasciati. La polizia tedesca, dopo averli trattenuti in una cella del Borussia Park, li ha liberati dopo la conclusione del match. Così hanno avuto la possibilità di tornare a casa già nella notte ma al tempo stesso sono stati denunciati: uno perché trovato in possesso di materiale pirotecnico uno perché con guanti rinforzati e uno per essersi presentato con un passamontagna a coprirgli il volto. Insieme con i 3 non non hanno avuto il permesso di entrare lo stadio altri 59 tifosi, ritenuti indesiderati, nonostante avessero il biglietto di ingresso. Niente partita: 19 sono stati accompagnati in albergo e gli altri 40 a colonia per far rientro nella capitale. Solidarietà da parte di chi era allo stadio (1340 tifosi). Via subito gli striscioni, il settore ospiti si è svuotato all’intervallo