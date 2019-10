Roma-Borussia M., dalle 18.55 La Diretta le probabili formazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma e Borussia Monchengladbach si giocano questa sera molte delle possibilità di proseguire verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. I capitolini, 4 punti in classifica dopo la vittoria sull'Istanbul e il pareggio col Wolfsberger, con i 3 punti consoliderebbero la leadership nel girone; i tedeschi invece hanno bisogno del bottino pieno per risalire la china di una classifica al momento deficitaria, che li vede ultimi con un solo punto in graduatoria.(4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Pastore; Kluivert, Zaniolo, Perotti; Dzeko(4-2-3-1): Sommer; Lainer, Jantsche, Elvedi, Wendt; Zakaria, Kramer; Neuhaus, M.Thuram, Pléa; Embolo