Roma, biglietti annullati e abbonati spostati: il club risponde. Tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto-legge che impone la capienza degli stadi al 50% per contrastare l’epidemia da Covid ha colto di sorpresa decine di società di Serie A che, in meno di 12 ore, sono state costrette a sospendere la vendita dei tagliandi per le partite di gennaio. Non solo, la Roma è l’unico club in Italia ad aver attivato la campagna abbonamenti in estate totalizzando 21.700 tessere, un grande risultato che comporta anche una grande responsabilità verso i tifosi che, nonostante il periodo di incertezza economica, hanno voluto essere vicino alla propria squadra del cuore.

Ecco perché la Roma ha deciso di studiare una strategia che mettesse al primo posto l’abbonato, rispettando però le regole imposte dal Governo: accesso a tutti, nonostante la capienza al 50% e disposizione a “scacchiera”. Capienza al 50% significa che se un settore, ad esempio la Curva Sud, è stato riempito al 75% da abbonati, è necessario che il 25% di questi sia spostato. Con quale criterio? Quello temporale: tutti gli abbonamenti sottoscritti dopo il raggiungimento della soglia del 50% di capienza si spostano, quelli acquistati prima restano nel proprio settore.

Polemiche social: la Roma risponde

Alcuni tifosi, abbonati da molti anni in Curva Sud, hanno espresso il proprio disappunto sui social per lo spostamento in Nord, una sistemazione provvisoria in attesa che il Governo riporti la capienza degli stadi al 75%. Per loro non ci sarà nulla da fare, dovranno adattarsi a quanto comunicato dal club. Tre segnalazioni, invece, sono arrivate da genitori con figli minorenni: il sistema in automatico ha piazzato il bambino o bambina in Nord e lasciato il papà o la mamma in Sud. Per questi casi la Roma si è messa al lavoro per risolvere il problema. La società, inoltre, non possiede i dati digitalizzati degli abbonati degli ultimi 50 anni e, dunque, è impossibile fare distinzioni in base all’anzianità se non da un determinato anno in poi. Infine, si è cercato di semplificare il più possibile il processo non avendo a disposizione mesi, ma giorni: l’annuncio della capienza al 50% è stato dato il 30 dicembre, la prima partita all’Olimpico sarà il 9 gennaio (Roma-Juventus).

Annullati e rimborsati i biglietti. Caos a San Siro

Per Roma-Juventus sono stati annullati e rimborsati circa 20 mila biglietti per un totale di 1,5 milioni di euro. Il 5 gennaio fino al 7 sarà aperta la vendita dando la priorità a chi aveva già comprato il tagliando e successivamente sarà consentita la vendita libera. Polemiche feroci, invece, sono arrivate dopo che il Milan ha deciso che annullerà e rimborserà circa 900 biglietti di 3000 venduti del settore ospiti di San Siro. Giovedì 6 gennaio i rossoneri affronteranno la Roma e solo ieri sera è stata comunicata la decisione: il risultato è che molte delle 900 persone che avevano organizzato la trasferta acquistando biglietti del treno o fermando hotel, perderanno il loro denaro. La Roma, invece, non ha annullato i biglietti del settore ospiti venduti per la gara contro la Juventus.