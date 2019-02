Roma, Bianda, sospetta rottura del crociato. Mercoledì la verità

Arrivato in estate a Roma dal Lens per 11 milioni di euro William Bianda non ha brillato in prima squadra e Di Francesco ha dato il via libera per il trasferimento in Primavera dove ha totalizzato 15 presenze. Nell’ultima gara contro il Milan di sabato pomeriggio il difensore ha riportato un problema al ginocchio, si sospetta la rottura del legamento crociato destro. Mercoledì si sottoporrà ad artroscopia splorativa per caèpire l'entità dell'infortunio, in caso di rottura interverrà il professor Mariani. Nella stagione in corso la stessa sorte è capitata a Riccardo Calafiori che ha riportato la lesione dei legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula, e a Devid Eugene Bouah con la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro Ultimo aggiornamento: 21:02





