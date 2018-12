Roma, bentornato Dzeko: ecco il regalo di fine anno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoPARMA Bentornato. Bentornato in vista della Champions e della corsa alla Champions. Bentornato per il bene della Roma. Bentornato, punto. Edin Dzeko c’è, è vivo e lotta insieme a noi, e (lotta) anche un po’ con Schick, che non deve incupirsi proprio ora. Perché non è detto che non giochi più. Edin è utile, lo ha dimostrato qui a Parma anche nella sua non brillante condizione fisica, visto che è stato fuori un mese. E’ utile perché la squadra con lui in campo ha più certezze, come dire, si fida di più, gli si poggia addosso con facilità e frequenza. Poi lui ancora non segna, ancora non è quello dello scorso anno, ancora fatica, ancora sbaglia qualche ripartenza decisiva. Ma sono bastate tre quattro giocate, due sponde, la personalità con cui, pur sbagliando, cerca la porta da qualsiasi distanza. C’è e si vede, non a caso la Roma torna al successo, e pulito, in trasferta, dove lui stesso aveva messo la firma, quella del raddoppio a Empoli. Ora c’è la sosta, poi la Champions e ancora numerose partite. Per lui e per Schick, se questi lo vorrà.