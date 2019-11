​La Roma si affida a monsignor Fisichella: benedetti i campi di Trigoria prima della sfida con il Milan

La Roma ha chiesto l’aiuto della Chiesa per ritrovare la retta via e scrollarsi di dosso la maledizione infortuni e risultati negativi che stava affliggendo il club di Pallotta. Nessuno stregone o cartomante, ma a dare una mano alla squadra ci ha pensato monsignor Rino Fisichella, arcivescovo e professore di teologia che ha benedetto i campi del Fulvio Bernardini il 25 ottobre, qualche giorno prima del match contro il Milan vinto per 2-1, come riferito dall'emittente radiofonica TeleRadioStereo.

Da quel giorno in poi Fonseca ha inanellato tre vittorie consecutive (Milan, Udinese e Napoli) e zero infortuni. Chiaramente una casualità - ci tengono a precisare dal club - dato che l’incontro era in programma già da tempo e con l’occasione il Monsignore ha benedetto anche la sede amministrativa all’Eur. Nel periodo buio del club di inizio stagione in cui la squadra ha totalizzato 14 infortuni in due mesi, tra radio e social era serpeggiata l’ipotesi che a portare mala sorte fosse la dismissione della Cappella nel centro sportivo ad opera della proprietà americana e mai sconsacrata. Adesso, il vento sembra essere cambiato. A Trigoria incrociano le dita.



