Roma, atteso Belotti a Trigoria. Il saluto ai tifosi del Torino: «Resterete nel mio cuore»

Andrea Belotti sará a breve un giocatore della Roma. Oggi è atteso a Trigoria per firmare il contratto di tre anni a 2,8 milioni che lo legherà ai giallorossi. Proma svolgerà la parte rimanere delle visite mediche. Attraverso i social il saluto ai tifosi del Torino: «Ora, me ne vado da uomo, da padre di famiglia, consapevole di aver dato tutto me stesso in questi anni. Non sarà mai un addio, perché per me Torino rimarrà sempre casa. So che il mio silenzio, in tutto questo tempo, vi potrebbe aver ferito e vi chiedo scusa per questo, ma ci sono state situazioni che mi hanno portato a fare così. Il mio pensiero è stato sempre quello di proteggere questa maglia e questi colori».