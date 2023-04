Roma, il Bayer Leverkusen avversario in semfinale: allenato da Xabi Alonso, ex di Mourinho. Attenzione a Wirtz (e c'è Schick)

La Roma si scontrerà contro il Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League. La gara d’andata si disputerà l’11 maggio allo stadio Olimpico, quella di ritorno il 18 in Germania. Sono stati quattro nella storia gli scontri contro i tedeschi: tutti in Champions ai gironi (stagione 2004/05 e 2015/16) e in totale i giallorossi hanno portato a casa una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Il Leverkusen si trova in Europa League dopo essere retrocesso dalla Champions finendo terzo nel girone con Porto, Brugge e Atletico Madrid. In Europa League ha eliminato Monaco, Ferencvaros e Union Saint Gilloise.

Il Bayer allenato da Xabi Alonso: ecco come gioca e la stella Florian Wirtz

La squadra è sesta in Bundesliga, è allenata da Xabi Alonso che l’ha presa in consegna il 5 ottobre 2022 quando era penultima sostituendo Gerardo Seoane. Grazie a lui il club si è risollevato in ambito nazionale ed internazionale, oggi lotta per accedere alla finale della seconda coppa europea. Il Bayer Leverkusen non perde una partita dal 19 febbraio (2-3 del Magonza), una striscia di risultati positivi impressionante tra cui 9 vittorie e tre pareggi. La stella del gruppo è senza alcun dubbio Florian Wirtz, trequartista classe 2003 che ha un valore di circa 85 milioni. Per tutta la prima parte della stagione fino alla sosta per il Mondiale è stato fermo per la lesione del legamento crociato, alla ripresa del campionato è tornato e non ha saltato una partita se non quella contro il Werder Brema per un problema muscolare. In totale ha realizzato quattro gol e messo a segno otto assist, ma la sua visione di gioco lo rende tra i migliori calciatori d’Europa.

Riecco Schick, quest'anno fermato da problemi muscolari

Nel Leverkusen c’è anche Patrik Schick, ex calciatore della Roma acquistato dall’ex ds Monchi dalla Sampdoria per 30.5 milioni. In giallorosso non è mai esploso, è stato ceduto in prestito al Lipsia e poi è stato venduto a titolo definitivo al Bayer per 26,5 milioni. Le noie fisiche che accusava nella Capitale sono continuate anche in Germania, quest’anno è stato fermo circa 3 mesi per dei problemi all’adduttore, in totale ha giocato 1532 minuti. Il reparto offensivo può contare anche su Diaby, cannoniere della squadra con 14 reti. Sotto di lui il terzino destro Frimpong (9). In panchina, come accennato, c’è Xabi Alonso ex giocatore di Mourinho ai tempi del Real Madrid e alla prima esperienza in una prima squadra (in precedenza ha allenato le giovanili dei Blancos e il Real Sociedad B). Un tecnico che gioca con la difesa a tre (3-4-3), ma che all’occorrenza è in grado di schierare anche quella quattro per rendere la squadra più pericolosa. Il Bayer Levekusen gioca a Leverkusen a due passi da Colonia e Düsseldorf, lo stadio è BayArena che può contenere fino a 32 mila spettatori.