La Roma batte 2-0 l'Inter. Sabato sfida alla Juventus, gara che vale lo scudetto

Sabato prossimo c'è la partita che vale lo scudetto. Sì, proprio così. E chi lo avrebbe mai detto che la Roma si sarebbe presentata in casa della Juventus prima in classifica a sole tre lunghezze dalle bianconere. Eppure è tutto vero, perché la squadra di Montemurro dopo 54 risultati utili di fila ha perso contro l'Empoli, e quella di Spugna al Tre Fontate ha battuto l'Inter 2-0. La nona vittoria di fila per le giallorosse che adesso sono da sole al secondo posto in classifica (+2 sul Sassuolo fermato dal Milan) e che sognano ad occhi aperti. La squadra costruita da Bavagnoli si giocherà tutto a Vinovo: sarà una settimana intensa, di quelle belle, che portano a una gara che vale davvero una stagione. E forse anche di più.

Decidono Andressa e Giugliano

All'andata era arrivata una sconfitta a Milano. La Roma si rifà con gli interessi: apre Andressa al 45' dagli 11 metri (rigore conquistato da Elisa Bartoli), raddoppia la perla dai 25 metri di Manuela Giugliano al terzo minuto della ripresa: palla all'incrocio. Durante ci prova ma non ci può mai arrivare. Il doppio vantaggio a cavallo tra il primo e il secondo tempo scioglie le giallorosse, che vanno più volte vicine alla terza rete con Haavi - diagionale che sfiora il palo - e anche con Serturini, che col destro colpisce l'incrocio dei pali. L'Inter dalle parti di Ceasar si fa vedere solamente a tempo scaduto. E la Roma la porta a casa con la personalità della grande squadra. Una vittoria bella, meritata, dopo la sosta per la Nazionale: non era scontato. Ma Spugna ha costruito una macchina perfetta che è anche in semifinale di Coppa Italia. Sì, la Roma, questa Roma, può sognare.