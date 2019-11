Roma, Fonseca con pochi dubbi di formazione: Kluivert-Under l'unico ballottaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma è di fronte al primo bivio della sua stagione: domani sera (tardo pomeriggio in Italia e ore 20,55 di Istanbul), si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Soprattutto sa che non può perdere allo stadio Fatih Terim: il Basaksehir ha la grande chance, con il successo nell'ultima partita casalinga a disposizione, di essere promosso con un turno d'anticipo e di eliminare i giallorossi. Che all'andata vinsero 4-0 all'Olimpico: da quella sera la formazione di Okan Buruk non è più stata sconfitta (7 vittorie e 4 pareggi), tanto da essere in testa nel gruppo J e al 2° posto neella Liga turca.TURNOVER AL MINIMOFonseca, dunque, sfida il collega turco con la formazione migliore del momento. L'unica novità, dopo il successo contro il Brescia, è Spinazzola al posto di Florenzi, rimnasto a Trigoria con gtli altri indisponibili Mirante, Pastore, Zappacota e Cristante. Ballottaggio tra Under e Kluivert, se gioca il primo a destra, Zaniolo passa a sinistra.AGGIORNAMENTO IN CORSAMkhitaryan e Kalinc tornano tra i convocati. Nell'elenco dei 20 anche Fuzato che, per l'infurtunio di Mirante, trova spazio nella lista Uefa. Jesus, invece, non è a Istanbul. Fuori per scelta tecnica e di conseguenza già sul mercato.