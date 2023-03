Roma-Barcellona 0-1, diretta Women's Champions League: 39.454 spettatori all'Olimpico, è record per il calcio femminile italiano

Una serata da Champions allo stadio Olimpico, ma in campo non ci sono Dybala e compagni. La Roma femminile ha riempito le tribune per un appuntamento storico, i quarti di finale della Women's Champions League contro il Barcellona, considerata la squadra più forte al mondo. Con 39.454 spettatori è la gara con più tifosi nella storia del calcio femminile italiano.

Roma-Barcellona, le formazioni

Roma (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Wenninger, Linari, Minami; Greggi, Giugliano; Serturini, Andressa, Haavi; Giacinti. Allenatore: Alessandro Spugna.

Barcellona (4-3-3): Pajos; Bronze, Paredes, Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Gujiarro; Hansen, Oshoala, Paralluelo. Allenatore: Jonatan Giraldez.

Roma-Barcellona, dove vederla

La partite è visibile in diretta su Dazn e sul canale YouTube Dazn. La fase a gironi, informa la piattaforma, ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, rispetto ai 14 dello scorso anno, e milioni di streaming sulla piattaforma. «Dazn è impegnata nel dare la giusta visibilità a tutti gli sport e si inserisce in questo percorso la volontà di far arrivare la Champions League donne a un pubblico sempre più ampio - commenta il ceo di Dazn Italia, Stefano Azzi -. I numeri ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione».

Onorato: «Una partita che è già storia»

«Saranno 40mila gli spettatori allo stadio Olimpico per una partita che è già storia. E a scrivere questa pagina sono prima di tutto le donne e lo sport». Così l'assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, commenta a poche ore dal fischio d'inizio, il big match dei quarti di finale della Champions Olimpico fra le formazioni femminili della Roma e del Barcellona. «Quello di stasera - prosegue l'assessore Alessandro Onorato - è un grande traguardo di civiltà per lo sport italiano, ma nel contempo una giornata storica per la Capitale dove le donne, finalmente, riusciranno ad avere il palcoscenico che meritano all'Olimpico. E quei 40mila che hanno scelto di esserci sono la straordinaria risposta della nostra città. Mi complimento con la As Roma: con le atlete, con il management e con la proprietà. Sono orgoglioso del lavoro fatto dal Comune di Roma, che votando all'unanimità una risoluzione che ha come primo firmatario il consigliere Pd Lorenzo Marinone ha fatto in modo che stasera le calciatrici giocassero all'Olimpico e ci regalassero l'onore di entrare con loro nella storia dello sport italiano. Sperando che quello che vedremo stasera diventi la normalità».