Roma, Baldissoni sollevato dalla carica di vicepresidente esecutivo. Si occuperà solo del nuovo stadio

L'avvocato Mauro Baldissoni è stato sollevato dalla carica di vicepresidente esecutivo dal presidente della Roma James Pallotta. È questa una delle più importanti novità del nuovo organigramma societario in cui non comparirà più l'uomo che per anni è stato il braccio destro dell'imprenditore di Boston, a lui resterà il compito di occuparsi delle vicende stadio relative alla costruzione dell'impianto di Tor di Valle. Resta amministratore delegato della società Guido Fienga, con Gianluca Petrachi direttore sportivo, Manolo Zubiria si occuperà del settore giovanile di età inferiore alla Primavera e relazioni internazionali, Francesco Calvo del settore commerciale e Paul Rogers responsabile dei media. Ultimo aggiornamento: 19:20





