Roma, Baldissoni: «Abbiamo l'ambizione di vincere»

«La Roma parte dalla prima urna e di conseguenza pensiamo di avere la responsabilità di affrontare il girone per passarlo. Il gruppo ha il dovere di giocare dando il massimo sapendo di avere chance di andare avanti, l'ambizione di vincere, poi il merito e la fortuna diranno quanto riusciremo a conquistare la vittoria». Così il vicepresidente della Roma, Mauro Baldissoni, commenta a Skysport il sorteggio di Europa League per la squadra giallorossa. Baldissoni ha parlato anche del nuovo tecnico, Paulo Fonseca - «si è calato perfettamente nella parte, sta lavorando benissimo» - e sul mercato non ha fatto annunci: «Finirà tra pochi giorni e vedremo se saremo stati bravi a fare un buon lavoro per essere migliori di quello che siamo stati l'altr'anno, una stagione che ci ha deluso», ha detto il dirigente giallorosso





