Roma, Baldissoni: «È arrivato il momento di costruire lo stadio»

Questa mattina nella sala Promocoteca del Campidoglio si è svolta la presentazione dello studio effettuato dalsui flussi di traffico inerenti al progetto dello Stadio della Roma. Presente alla conferenza stampa il sindaco di Roma Virginia, Stefanopresidente dell’agenzia Servizi per la modalità e il professor Brunoresponsabile della relazione. A margine della conferenza stampa ha preso la parola il vicepresidente della Roma Mauro: « Dopo tutto il tempo speso è giusto che la città abbia la possibilità di vedere un investimento di tale portata e la Roma possa lavorare alla costruzione. Non siamo sorpresi dello studio del Politecnico, ci attendevamo un esito positivo perché anche nella bozza filtrata si diceva che gli studi di traffico erano stati fatti in maniera professionale e le criticità erano state riscontrate su un discorso più ampio, ossia sulle ricadute sulla città, non tanto sul sito che era compito del proponente valutare. Parlavamo di un problema di Roma più che dello stadio in sé, la scelta di puntare sul servizio pubblico e su rotaia ci vede d'accordo perché abbiamo visto quello che è successo a San Siro dopo l'apertura della linea viola, ha portato un aumento enorme di presenze allo stadio nell'ultimo biennio perché rende più semplice e comodo accedere allo stadio. Abbiamo in mente un progetto con un'offerta intorno allo stadio di intrattenimento che sarà al servizio dell'utenza in modo da favorire una presenza sul sito molto più lunga, non soltanto relativa ai 90' di partita, ma che invogli ad arrivare prima e andare via dopo essersi fermati a godere di altre possibilità di intrattenimento e anche questo dovrebbe favorire l'afflusso e il deflusso».Sulla data per la posa della prima pietra, Baldissoni preferisce non essere preciso: «Non parliamo di date ipotetiche. Quello che facciamo è lavorare quotidianamente, anche oggi come ha detto la sindaca, per risolvere le ultime tematiche da indirizzare per la conclusione della Convenzione Urbanistica tra proponente e amministrazione. Ci sono solo termini tecnici, speriamo di farlo in termini ristretti, Montuori stesso ha parlato di un mese».