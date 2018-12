Ecco il Porto di Conceição: imbattuto in Champions, primo in campionato

Ultimo aggiornamento: 15:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma pesca il Porto per gli ottavi di Champions League. La miglior avversaria che poteva augurarsi Di Francesco che sfiderà l’ex laziale Sergio. L’ex centrocampista dellatornerà sulla panchina dell’Olimpico il 12 febbraio a distanza di 20 anni dall’ultimo derby giocato proprio contro il tecnico della. I giallorossi voleranno in Portogallo il 6 marzo, dove all’affronteranno una squadra che ha chiuso il girone - composto da Schalke 04, Galatasary e Lokomotiv Mosca - al primo posto con. I bianco-blu evocano ricordi amari per la Roma diche ha conquistato il girone di Champions nell’agosto del 2016 proprio a discapito della squadra allora allenata dall’attuale tecnico dell’Inter. Una formazione certamente accessibile, ma con delle individualità rilevanti come Ikerex portiere del Real Madrid da quattro anni in Portogallo e il capitanoa un passo dal trasferimento in giallorosso la scorsa estate, nome ancora caldo per il mercato di gennaio. In difesa c’èautore di una delle tre reti realizzata dal Porto in casa nel preliminare del 2016, il cannoniere è Moussa(19 presenze 11 gol), segue(8) e(5). In campionato il Porto ha realizzato, mentre in campionato è primo in classifica a quotaa distanza di due lunghezze dallo