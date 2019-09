Roma-Atalanta, Smalling un esordio senza troppe ombre, Veretout errore fatale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smalling fa la sua discreta figura, Veretout errore fatale. Il resto è timidezza.PAU LOPEZ 4Fulminato da Zapata, ma è senza colpe. Il gol di de Roon arriva da una sua sfarfallata in uscita.SPINAZZOLA 6Parte a destra ma, quando la Roma si mette a tre, passa a sinistra e dà il meglio di sé. Crea il panico un paio di volte quando si lancia in verticale, sfiorando il gol una volta e servendo un assist al bacio a Dzeko. A un certo punto si spegne ed esce per un dolore - accusato nel primo tempo - alla coscia sinistra. E ora sono dolori.SMALLING 6Apprezzabili anticipi e recuperi estremi, sfiora pure un gol di testa. Arriva in ritardo su Zapata, ma sarebbe stato un miracolo. Esordio con tante luci e pochissime ombre.FAZIO 5All’inizio sradica palloni agli avversari e dà la sensazione di essere tornato quello di un tempo. Poi, nella ripresa sbanda (non solo lui).KOLAROV 5,5Quasi timido, il che è insolito. La Roma - con lui nella difesa a tre - guadagna un altro regista ma smarrisce il suo strapotere offensivo. Che nella ripresa - con il ritorno a quattro - non ha comunque modo di liberare.CRISTANTE 5,5Il pronto soccorso della Roma: è ovunque, a tappare buchi e intercettare palloni. Qualche passaggio di troppo lo sbaglia per frenesia e nella ripresa viene sovrastato dai colleghi avversari.VERETOUT 4La palla ingenuamente regalata all’Atalanta (a Gomez) pesa da morire. Un pugno nello stomaco.FLORENZI 5Sale meno rispetto a Spinazzola, l’ingresso di Zapata lo turba.PELLEGRINI 5L’unico raggio di luce, la splendida la palla lunga che serve a Zaniolo. Si intestardisce in giocate di fino, tacchetti sterili. Stavolta non gira.ZANIOLO 5,5Una botta qui, una botta di là, poi la solita immancabile ammonizione. Sembra voglia buttarla sull’uno contro tutti. Sta pure per fare gol: fa tutto alla meraviglia, si perde nella conclusione e Toloi gli nega la gioia.DZEKO 5Sciupa l’unica occasione che gli capita tra i piedi. Palloni stoppati e smistati, il solito lavoro per la squadra. Poca produzione offensiva, poco Edin, stavolta chiuso in un insolito isolamento.JESUS 5Entra nella fase peggiore della partita e non aiuta moltissimo.MKHITARYAN 5Non si vede e non si sente. Venticinque minuti inutili.KALINIC 5Mossa quasi della disperazione. Sbaglia un gol.FONSECA 4,5Ha provato a vincerla con la tattica, ma forse la perde proprio lì, sulla strategia, che quando diventa tatticismo è negativo. Troppo timida, la Roma, incapace di essere costantemente pericolosa. Snaturata e consegnata all’Atalanta. Sembrava quella del derby. Gasperini con poco vince nettamente il duello.IRRATI 6Prestazione indolore.