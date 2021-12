Roma, delirio social per il 4-1 all’Atalanta. Mourinho senza tregua: già pensa alla Samp

La scossa è arrivata. José Mourinho ha compiuto l’impresa, i tre punti a Bergamo ottenuti vincendo e convincendo hanno portato nuovo entusiasmo in una piazza disabituata a mettere sotto le big della Serie A. Il 4-1 di ieri contro l’Atalanta segna l’anno zero della nuova Roma targata Special One, una partita utile non solo per la classifica, ma anche per dare consapevolezza alla squadra che è possibile andare oltre i propri limiti. La piazza romanista è al settimo cielo, i social sono stati presi d’assalto, i tifosi in trasferta hanno pubblicato il video del 3-1 di Smalling immortalando la reazione del settore ospiti e la stampa nazionale e internazionale ha celebrato il colpo di coda di Mourinho.

Dai meme per Gasperini dopo la sfuriata contro il var per il secondo gol annullato, a quelli per Zapata ridotto con un fotomontaggio a un neonato in braccio a Smalling. Sfottò che fanno da cornice alla preparazione in vista della Sampdoria di mercoledì sera alle 18.30 allo stadio Olimpico: per prepararla Mourinho ha dato appuntamento oggi alle 11 a Trigoria.

Non riusciranno a recuperare né Pellegrini, né El Shaarawy, da valutare le condizioni di Karsdorp e Veretout, entrambi vittime di una contusione rispettivamente alla caviglia e al ginocchio. Salvo complicazioni, la formazione sarà la stessa che ha affrontato ieri la Dea, che ha le carte in regola per prendere altri tre punti e lottare per la corsa Champions.