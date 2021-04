Serie a, Roma-Atalanta: diretta alle 18:30. Le probabili formazioni del match

Stadio Olimpico pronto per una delle partite più belle della 32esima giornata di campionato. La Roma di Fonseca affronta l'Atalanta di Gasperini. I giallorossi sono reduci dalla pesante sconfitta in casa del Torino (3-1) che li ha allontanati ancor più dalla corsa a un posto in Europa (almeno via campionato, vista la possibilità di arrivarci provando a vincere l'Europa League), mentre i bergamaschi, al contrario, con l'ennesima prestazione di carattere "europeo" hanno battuto la Juventus (1-0), tornando però ieri virtualmente al quarto posto visto il successo dei bianconeri sul Parma.

Leggi la cronaca

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca

