15 Marzo 2021

di Piero Mei

Divenne un film. Il titolo già raccontava tutto: “spoilerava” il lieto fine. Era “Cinque a zero”. Raccontava di una partita di calcio di novant’anni fa, esatti. Era domenica 15 marzo 1931, altre “Idi di marzo”. Lo scenario non era il Foro Romano, ma il Campo Testaccio. Ne nacque anche una canzone che del film fu la colonna sonora: “Co’ Masetti ch’è primo portiere/ De Micheli scrucchia ch’è ‘n piacere;/ poi ce sta er torello de Bodini;/ cor gran Furvio Bernardini,/ che dà scola all’argentini”.

Il Cesare della situazione era, già allora, la Juventus, che in quella stagione avrebbe iniziato il filotto di cinque scudetti consecutivi, cinque come i gol che prese. Donna Virginia Agnelli, la mamma dell’Avvocato, cominciò a passeggiare per le belle vie di Torino con al guinzaglio da un lato un barboncino nero e dall’altro un samoledo bianco. Erano il simbolo della juventinità del casato. La prima (metaforica) coltellata a questo invincibile Cesare del pallone, la dette l’argentino Nciolas Lombardo, al 6’: dunque ci fu un tempo nel quale la Roma entrava in campo “concentrata”. La guidava “Mister Burgess”, allenatore inglese di Manchester e giramondo.

Anche quella Roma, nell’occasione, sembrava fare tante azioni che avrebbero potuto… ma all’ultimo momento non potevano… tanto che il primo tempo finì con quel solo gol. I trentamila del pubblico del Campo Testaccio (che in realtà avrebbe potuto tenerne 25 mila, ma gli spettatori si stringono e sono una fisarmonica), più gli abusivi del Monte dei Cocci, aspettavano il meglio: a Testaccio la Roma sembrava invincibile.

E il meglio arrivò subito, al ritorno delle squadre, prima con un gol di Rodolfo Volk che il fascismo della “pulizia linguistica” cercò di trasformare in Folchi e che i romani chiamavano Sigghefrido o Sciabbolone, anche in contrapposizione al re Vittorio Emanuele che, bodyshaming, per l’altezza veniva chiamato Sciaboletta. Fu uno dei 29 gol con cui Sciabbolone, che aveva segnato il primo gol della storia al Campo Testaccio e il primo della storia del derby, diventò quell’anno capocannoniere.

Fulvio Bernardini, il Dottore, spense il revanscismo juventino con il rigore del 3 a 0, un minuto dopo la rissa in campo che portò all’espulsione di Ferraris IV e di Cesarini, quello della “zona”, cioè del segnare agli sgoccioli del match, un Caicedo Anni Trenta. Il giornale “Il Littoriale” segnalò che dopo il rigore Ferraris, ormai placato, entrò in campo per baciare Bernardini. Il quale, poi, dopo il quarto gol di Fasanelli, si tolse la soddisfazione del quinto e della doppietta personale.

Tutti furono chiamati per fare se stessi nel film, soggetto di Michele Galdieri, regia di Mario Bonnard. La trama del successo aveva anche motivi di modernità: la storia d’amore fra il bomber e la “canzonettista”, come si chiamavano allora, era al centro della vicenda, l’eterno “la bella e la bestia” riciclato ne “il campione e la velina”. La “canzonettista” era interpretata da Milly, quella che cantava “Si fa, ma non si dice” ed aveva avuto un chiacchierato flirt con Umberto di Savoia, principe ereditario. Naturalmente anche il film aveva lieto fine: trionfo d’amore e tifo perché pure la moglie del presidente, prima scettica e petulante, diventava una ultrà.

Del resto la canzone del cinque a zero recitava anche “Campo Testaccio/ ciai tanta gloria,/ nessuna squadra ce passerà./ Ogni partita/ è tanta gloria/ ogni romano è ìn bon tifoso e sa strillà”. Ma era il secolo scorso, novant’anni fa, senza tutti questi lockdown…