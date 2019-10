Roma, gli arbitri non sono un alibi: «Hanno capito l'errore». Gli svincolati Rodwell e Buchel a Trigoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma prova a voltare pagina. Oggi Paulo Fonseca, nel consueto discorso post partita alla squadra, chiederà ai giocatori di ripartire dall’atteggiamento visto contro il Borussia e di concentrarsi soltanto sul campo. Una scelta, quella dell’allenatore, concordata con i dirigenti già giovedì notte all’Olimpico, non a caso, oltre ai tweet di Pallotta, nessun dirigente è andato a protestare ufficialmente davanti alle telecamere. Anzi, una volta preso atto delle scuse dell’arbitro, la Roma ha scritto: “Il management dell’As Roma dopo la partita ha parlato con gli ufficiali di gara, i quali hanno ammesso di aver commesso un errore nell’assegnazione del calcio di rigore. Li rispettiamo e li ringraziamo per l’onestà. Ora testa alla prossima partita”. Un deciso cambio di rotta rispetto al passato, quello del club giallorosso, che ha scelto di cambiare la mentalità. Sì alla rabbia al 90’, pure nei limiti, no a “pianti” che durano una settimana intera. Anche perché domenica la Roma è attesa da una partita difficilissima con il Milan. La strategia del club, fortemente voluta dal Ceo Fienga e da Zubiria, gli uomini di riferimento del presidente Pallotta, è stata sintetizzata anche da Spinazzola attraverso Instagram: “Nessun alibi, impariamo la lezione. Subito testa a domenica “. Contro il Milan Fonseca proverà a recuperare, almeno per la panchina, Under, ma nel frattempo, insieme alla società, valuterà Rodwell e Buchel, due centrocampisti svincolati che stanno sostenendo test fisici e atletici a Trigoria. La Roma va avanti, l’arbitro Collum già il passato.