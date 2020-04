Roma, ok a semestrale. Resta in piedi la trattativa con Friedkin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono le trattative tra As Roma e il gruppo Friedkin. A confermarlo è lo stesso club pubblicando la semestrale slittata di 30 giorni causa Covid-19: «In data 27 aprile 2020, l’azionista di riferimento ASR SPV LLC ha rilasciato una lettera di supporto finanziario a beneficio della Società. Si precisa che, come già comunicato al mercato in data 20 novembre 2019 e 30 dicembre 2019, dalla AS Roma SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di A.S. ROMA S.p.A. tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A, sono in essere contatti tra tale società e un potenziale investitore al fine di permettergli di valutare l’opportunità di un possibile investimento in NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e nelle sue società controllate, inclusa A.S. Roma S.p.A. Nel caso in cui i contatti in corso, attualmente rallentati per effetto della diffusione del virus Covid-19, si concretizzassero, i fabbisogni finanziari e patrimoniali del Gruppo verrebbero coperti, successivamente al perfezionamento dell’Operazione, da apporti di risorse del suddetto investitore». Il club, inoltre, comunica che non ci sono variazioni rispetto alla semestrale precedente sulla previsione di bilancio: «Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2019 aggiornata alla data odierna, relativa all’andamento gestionale del primo semestre dell’esercizio sociale 2019-2020.In particolare, in data 31 marzo 2020, la Società comunicava al mercato che, a fronte delle intervenute misure governative per contrastare la diffusione della pandemia e dell’incertezza determinata dalla dimensione che la stessa stava assumendo, le assunzioni e le previsioni riportate nella Relazione avrebbero potuto essere non più adeguate alle reali prospettive sull’evoluzione della gestione e continuità aziendale della Società e fornire quindi al Mercato un’informativa incompleta. Per tali motivi, restando invariati i risultati economici, patrimoniali e finanziari consolidati relativi ai primi sei mesi dell’esercizio 2019/2020, la Società ha ritenuto doveroso differire di trenta giorni la pubblicazione della Relazione al fine di aggiornare la Relazione medesima sulla base delle ulteriori valutazioni connesse alle sopravvenute circostanze derivanti dalle misure di emergenza sopra richiamate».