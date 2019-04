Roma, caccia al tecnico: scatta il Conte alla rovescia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sguardo di Pallotta è al calendario. Alle ultime 4 giornate delle serie A e alle 2 conclusive della Premier. Il presidente segue la lotta per il 4° posto in Italia e in Inghilterra. In ballo il futuro della Roma. In corsa per partecipare alla prossima Champions e per individuare il nuovo tecnico. Qui c’è da sfidare l’Atalanta che oggi (ore 19) ospita l’Udinese (i giallorossi, dopo il ko del Milan a Torino, passano la seconda notte da quarti: + 2 su nerazzurri, rossoneri e granata); a Manchester e a Londra bisogna aspettare le mosse dello United, tentato dal rilancio su Conte, e il Chelsea, perplesso sulla conferma di Sarri. Sono loro i preferiti della proprietà Usa.L’attesa fa parte del gioco. E della richiesta di Conte di prendersi 2 settimane di tempo. Lo ha detto a Fienga, nell’ultimo colloquio avuto con il Ceo della Roma. La posizione dell’allenatore (1° selfie con tifoso: sabato a Fiumicino, tappa verso Caselle) è sincera: vuole capire quale panchina, oltre a quella giallorossa, gli sarà offerta per la nuova stagione. La Juve resta la favorita, ma non si sa ancora che cosa farà Allegri («Resto» ha garantito su Raiuno, intervistato da Fazio). L’Inter è l’opzione più ricca: Zhang si prepara a sfidare alla pari Agnelli. Investendo. La Roma lo attira, pure nel progetto, da tempo. A Trigoria troverebbe Petrachi, incrociato recentemente e spesso a Torino. A tavola e non per forza allo stadio (come ieri sera). Rapporto tra amici, in cui la confidenza è sempre al centro del menù nelle lunghe serate passate uno accanto all’altro. Conte, insomma, tiene aperta la trattativa con il club giallorosso, chiamato a individuare al più presto la strategia vincente. L’idea è anticipare le rivali italiane e straniere, chiedendo all’allenatore, stanco di restare a guardare, di mettere subito nero su bianco.Chissà se saranno davvero ore decisive, ma è chiaro che qualche passo in settimana, verrà fatto. Nei primi 5 posti della Serie A è sempre più probabile che cambino 4 su 5 tecnici. Solo il Napoli si terrà stretto Ancelotti. La Juve riflette, l’Inter valuta e il Milan è deciso. La Roma, senza mancare di rispetto a Ranieri come ha chiarito Totti prima della gara contro il Cagliari, segue insomma con attenzione quanto accade al Nord. Presto, entro il prossimo weekend, si dovrebbero vedere Agnelli e Allegri. Il tecnico è a un anno dalla scadenza e punta al rinnovo. Non è detto che lo ottenga. E, se decide di lasciare, libera la panchina a Conte. E torna sul mercato: il Psg c’è, ma Allegri, se dovesse andare all’estero (piano B), preferirebbe guidare lo United, già pentito di aver confermato Solskjær. Potrebbe, pure restare fermo o, perché no?, riparlare proprio con il club giallorosso. L’Inter vigila, ma Marotta, al posto di Spalletti, preferirebbe chi costruisce e non chi gestiste. In questo senso, conoscendoli entrambi, mette Conte (e Pochettino) davanti ad Allegri. Ecco perché a Trigoria vogliono spingere sull’acceleratore: è l’unico modo in cui possono battere allo sprint Agnelli e Zhang.La Roma, e non è stato complicato, ha messo in fila i principali candidati alla successione di Ranieri: 1) Conte;2) Sarri; 3) Gasperini. Petrachi è in sintonia sul trio indicato da Pallotta, Baldini e Fienga. L’allenatore dell’Atalanta, però, si è tirato fuori perché non viene considerato prima scelta. Quello del Chelsea, invece, non sa ancora se si fermerà a Londra: è in semifinale di Europa League e, in classifica, in zona Champions. Abramovic, dunque, potrebbe confermarlo. Rimane solo il preferito. Delle Roma e delle altre big. Anche perché Giampaolo, chiamato pure dal Milan, è la soluzione di scorta che poco convince, tra l’altro, il nuovo ds.Resta, dunque, Conte. E con lui, proprio Ranieri. Che, 11 punti in 5 partite (e solo 1 gol preso nelle ultime 4), ha ridato convinzione alla Roma per la volata Champions. Non è detto che sul traguardo non sia lui ad alzare le braccia nella corsa alla panchina che è già sua.